Турция начала возводить площадку для российского С-400, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Турция проводит работы по возведению площадки, где будет установлен российский зенитный ракетный комплекс С-400, полагает американский телеканал CNBC, основываясь на данных источника, знакомого с отчетом спецслужб.

По данным собеседника телеканала, в опубликованном месяц назад докладе разведывательных спецслужб есть, в том числе, спутниковые снимки, на которых виден объект для пусков и бункеры. Источник телеканала считает, что новая конструкция соответствует именно российской С-400.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.

Ранее сообщалось, что конгресс США намерен приостановить поставку истребителей F-35 Турции из-за планов Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. Сенаторы внесли в оборонный бюджет поправку, согласно которой министр обороны должен составить доклад с оценкой потенциальных "значительных изменений" в поставках самолетов Турции. До тех пор, пока доклад не будет готов, поставки предлагается заморозить вовсе.