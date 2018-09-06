В ДНР отвергли причастность к обстрелу Красногоровки в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (58)

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки велся с позиций украинских силовиков, ополченцы к этому инциденту непричастны, сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявила, что ополченцы в среду обстреляли подконтрольную Киеву Красногоровку, в результате чего загорелись два дома.

"С целью демонстрации прибывшим журналистам обстрелов якобы со стороны наших позиций Красногоровки, украинские военнослужащие произвели обстрел жилых кварталов и домостроений. Однако, вероятно, не рассчитав свои силы или просто перепутав боеприпасы, спровоцировали возгорание на обстреливаемых объектах", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, украинское командование попыталось скрыть данное преступление, обвинив в обстреле ополченцев.