В ДНР отвергли причастность к обстрелу Красногоровки в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Обстрел подконтрольной Киеву Красногоровки велся с позиций украинских силовиков, ополченцы к этому инциденту непричастны, сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С целью демонстрации прибывшим журналистам обстрелов якобы со стороны наших позиций Красногоровки, украинские военнослужащие произвели обстрел жилых кварталов и домостроений. Однако, вероятно, не рассчитав свои силы или просто перепутав боеприпасы, спровоцировали возгорание на обстреливаемых объектах", — сказал представитель командования ДНР.
По его словам, украинское командование попыталось скрыть данное преступление, обвинив в обстреле ополченцев.