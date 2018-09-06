Виктория Скрипаль предположила, когда сможет попасть в Великобританию

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Виктория Скрипаль полагает, что сможет попасть в Великобританию не раньше, чем через 10 лет, когда в стране сменится политическая элита.

Ранее британское посольство несколько раз отказывало в визе Виктории Скрипаль, которая приходится племянницей экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и двоюродной сестрой Юлии Скрипаль, пострадавшим при ЧП в Солсбери.

"У меня спрашивают: как вы думаете, когда сможете попасть в Великобританию? Я вам могу ответить честно – только через 10 лет, когда сменится вся политическая элита в Великобритании, уйдет в небытие. Ее место займут другие люди, и вот тогда я смогу попасть в Великобританию", — сказала Скрипаль в четверг на пресс-конференции.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.