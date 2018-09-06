Меркель заявила, что получила приглашение посетить Хемниц в октябре

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обер-бургомистр Хемница Барбара Людвиг пригласила ее в октябре посетить город, где недавно проходили акции радикалов с угрозами в адрес мигрантов, точная дата будет названа позднее.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

"Обер-бургомистр пригласила меня приехать в октябре, и тогда мы своевременно сообщим точную информацию", — завила Меркель в интервью телеканалу RTL.

Меркель назвала "напряженным" настроение, которое царит в Хемнице после недавних событий. Она добавила, что во время демонстраций происходили "явления, которые неправильны, наполнены ненавистью и были направлены против других людей".

"Необходимо очень ясно заявить, и я говорю это как федеральный канцлер, что всеми силами нужно поддерживать тех, кто выступает против расизма и ненависти. Это должно быть посланием Хемница", — сказала она.

Канцлер отметила, что правая партия "Альтернатива для Германии" отчасти разжигает настроения вокруг Хемница. По поводу звучащих в ФРГ предложений установить слежку за АдГ со стороны контрразведки Меркель заявила, что службы безопасности регулярно составляют рекомендации по этому поводу, но в отношении АдГ "сейчас такой рекомендации нет".

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. На следующий день в центре Хемница прошли еще две акции протеста: антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.