Меркель заявила, что получила приглашение посетить Хемниц в октябре

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обер-бургомистр Хемница Барбара Людвиг пригласила ее в октябре посетить город, где недавно проходили акции радикалов с угрозами в адрес мигрантов, точная дата будет названа позднее.
"Обер-бургомистр пригласила меня приехать в октябре, и тогда мы своевременно сообщим точную информацию", — завила Меркель в интервью телеканалу RTL.
Меркель назвала "напряженным" настроение, которое царит в Хемнице после недавних событий. Она добавила, что во время демонстраций происходили "явления, которые неправильны, наполнены ненавистью и были направлены против других людей".
Канцлер отметила, что правая партия "Альтернатива для Германии" отчасти разжигает настроения вокруг Хемница. По поводу звучащих в ФРГ предложений установить слежку за АдГ со стороны контрразведки Меркель заявила, что службы безопасности регулярно составляют рекомендации по этому поводу, но в отношении АдГ "сейчас такой рекомендации нет".
Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. На следующий день в центре Хемница прошли еще две акции протеста: антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.
Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.