Индия и США подписали соглашение по средствам связи и безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости. Индия и США в четверг подписали "Соглашение о совместимости средств связи и безопасности" (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), дающее Нью-Дели возможность приобретать американское высокотехнологичное оборудование для высокозащищенных систем связи, заявила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

"Подписанное сегодня соглашение COMCASA позволит Индии получить доступ к передовым технологиям США и улучшить обороноспособность ее вооруженных сил", — сказала Ситхараман по итогам первого министерского диалога США и Индии в формате "2+2", который прошел в четверг в Нью-Дели.

Глава оборонного ведомства Индии подчеркнула, что военное сотрудничество является важнейшим измерением стратегического партнерства двух стран и подтвердила обоюдное намерение сторон продолжать работу над его развитием.

Как сообщил в свою очередь РИА Новости осведомленный источник в Нью-Дели, подписанное соглашение позволит Индии использовать высокозащищенные средства связи, установленные на импортируемых Индией американских боевых платформах. В их число входят самолеты C-130J, С-17, а также ряд других самолетов и вертолетов производства США, состоящих на вооружении Индии.