МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пострадавшая в результате ЧП в Солсбери Юлия Скрипаль после инцидента встречалась в Лондоне с подругой из России, заявила журналистам ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

"Я знаю, что до того, как происходил чемпионат мира (по футболу) в России, с Юлей встречалась ее подруга из России, которая привозила гречку. Она с ней встречалась, только не там, где она проживает, а просто в Лондоне", — сказала Скрипаль.

Она добавила, что ей и другим родственникам в России неизвестно местоположение Сергея и Юлии Скрипаль. "Местоположение я не знаю. Знаю, что они находятся на территории Англии, потому что идут звонки с английского номера, но где конкретно — нет. Мы этот вопрос не обсуждали", — уточнила она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.