Родные Скрипалей заявили, что британские спецслужбы не связывались с ними

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория Скрипаль заявила, что ни британская полиция, ни спецслужбы не выходили с ними на связь.

"Нет, не выходили", — сказала журналистам Скрипаль, отвечая на вопрос, выходили ли полиция или спецслужбы Великобритании с родственниками пострадавших в России.

Она отметила, что когда подавала документы на визу в Великобританию, то сообщила, что хотела бы, помимо встречи с Сергеем и Юлией Скрипаль, посетить Скотланд-Ярд, чтобы узнать от правоохранителей подробности расследования, чем вызвала недоумение у задававших вопросы.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.