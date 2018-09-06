Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "непоколебимую веру" в него

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что он заявил о "непоколебимой вере" в американского лидера и подчеркнул, что вместе оба руководителя достигнут денуклеаризации.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи объявил о "непоколебимой вере в президента Трампа". Спасибо, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!" – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Трамп передал послание лидеру КНДР через посетившего накануне Пхеньян спецпосланника президента Южной Кореи, а Ким Чен Ын, в свою очередь, попросил передать послание американскому лидеру. О содержании посланий не сообщалось.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Однако после этого не поступало каких-либо сообщений о мерах КНДР по денуклеаризации, что вызывало недовольство Трампа. В конце августа президент США заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР, аргументировав это тем, что Вашингтон не "добивается достаточного прогресса в отношении денуклеаризации Корейского полуострова".

В четверг во время визита в Нью-Дели Помпео отметил, что Северной Корее нужно выполнить "огромный объем" работы для реализации обещаний, данных на саммите, передает агентство Франс Пресс. По его словам, со стороны КНДР "не было испытаний ядерного орудия и ракет, но работа по проведению стратегического сдвига продолжается".