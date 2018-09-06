На Украине ограничили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны, сообщил в четверг член регулятора Сергей Костинский.

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

"Единогласно приняли решение о временном ограничении ретрансляции телеканала RTVI с британской лицензией в кабельных сетях Украины", — сообщил Костинский на своей странице в Facebook.

По словам Костинского, Нацсовет фиксировал нарушения телеканалом украинского законодательства в 2017-2018 годах.

"Решение принято в соответствии с требованиями Конвенции о трансграничном телевидении, которая ратифицирована украинским государством. О нем регулятор вовремя сообщит регуляторный орган Великобритании – OFCOM", — добавил Костинский.

RTVI ("Русское международное телевидение") — международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ, стран Балтии, Германии, Израиля, Великобритании, Испании, США, Канады, Австралии и других стран. Общая аудитория телеканала составляет около 25 миллионов человек.