В бангкокском тоннеле женщина утонула в собственной машине

БАНГКОК, 6 сен — РИА Новости. Сорокалетняя женщина погибла в Бангкоке, утонув в собственном автомобиле во время сильного дождя, когда проезжала тоннель под железной дорогой на въезде в коттеджный поселок, в котором она проживала, сообщает в четверг газета Bangkok Post.
Когда ее домочадцы добежали до тоннеля, позвонив в спасательную службу, тоннель уже был полностью затоплен водой. Спасатели, в течение нескольких минут после звонка прибывшие на место с оборудованием для подводного плавания, не успели спасти женщину. Они только смогли извлечь из автомобиля и доставить на поверхность ее тело, сообщает издание.
Газета также пишет, что при строительстве поселка компания, осуществлявшая застройку, получила от администрации государственных железных дорог Таиланда разрешение на строительство стометрового тоннеля под полотном железной дороги для сооружения второго въезда в поселок.
После окончания строительства стало ясно, что в сезон дождей тоннель часто подтапливает вода, и тогда администрация поселка установила в тоннеле трубопровод и мощный насос, откачивающий воду в городскую дренажную систему. Как сообщает издание, в вечер трагедии насос был отключен в связи с прорывом трубопровода, который собирались ликвидировать на следующее утро.