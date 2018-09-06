Песков отказался комментировать возможные выборы глав ДНР и ЛНР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать возможные выборы глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР и глав парламентов республик.
Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.
После убийства главы ДНР Александра Захарченко советник главы республики заявил, что "вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит".
Выборы главы ЛНР были запланированы на осень 2018 года. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял о намерении принять в них участие.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.