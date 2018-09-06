Песков отказался комментировать возможные выборы глав ДНР и ЛНР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать возможные выборы глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР и глав парламентов республик.

"Эту информацию нужно все-таки в ЛНР и ДНР подтверждать, эти решения не принимаются в Москве, тем более, после тех событий, которые произошли, я имею в виду террористический акт хорошо известный, нужно все-таки узнавать у представителей Донбаса", — заявил Песков на вопрос, подтверждается ли информация о грядущих выборах и известны ли претенденты.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.

После убийства главы ДНР Александра Захарченко советник главы республики заявил, что "вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит".

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Выборы главы ЛНР были запланированы на осень 2018 года. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял о намерении принять в них участие.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.