В Кремле сожалеют, что Лондон не хочет взаимодействовать по делу Скрипалей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что в Лондоне не видят смысла взаимодействовать с Россией по "делу Скрипалей", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь вы очень красноречиво сами подтвердили позицию, которую занимает Лондон. Позиция заключается в том, что нет смысла. Вот это, наверное, главная фраза. И если они не видят смысла, то мы можем только сожалеть", — сказал Песков, комментируя мнение о том, что Британия не подает запросы и обращения в РФ "по делу Скрипалей", так как считает, что это не имеет смысла после "дела Литвиненко".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

