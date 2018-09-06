МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия сможет предпринять какие-то действия в отношении "подозреваемых" по "делу Скрипалей" после получения запроса британской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для того чтобы проверять их личности, для того чтобы у нас были правовые основания для проверки их личностей, нам необходимо обращение британской стороны. Понимаете? Существует обычная практика. И с самого начала российская сторона предлагала взаимодействие в расследовании обстоятельств", — сказал Песков, отвечая на вопрос, проверяет ли российская сторона личностей тех, кого британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей.

"Британская сторона отказалась от этого. Для того чтобы мы могли что-то делать в этом направлении, нам необходимо получить запрос. Это обычная международная практика. Дело в том, что публикации в СМИ и заявления в парламенте не являются этим запросом и не могут им являться", — пояснил он.

Песков отметил, что Великобританию, Лондон и другие города соединенного королевства ежегодно посещают тысячи граждан России.

"Для того чтобы российская сторона могла предпринять какие-то действия и принять решения о том, чтобы предпринимать действия в отношении этих лиц, нам необходимо получить соответствующий запрос от британской стороны на основе имеющего двустороннего и многостороннего законодательства об оказании правовой помощи", — добавил он.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.