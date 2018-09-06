Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

ПАРИЖ, 6 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Интерпол не может без согласия Великобритании предоставить России информацию по возможной выдаче ордеров на арест подозреваемых по делу отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщили РИА Новости в штаб-квартире организации в Лионе.

В настоящее время имена двух граждан РФ, обвиняемых Великобританией в покушении на убийство Скрипалей — Александра Петрова и Руслана Боширова — не фигурируют на сайте Интерпола в числе лиц, в отношении которых выпущен международный запрос для задержания лица, находящегося в международном розыске, так называемое "красное уведомление".

По словам представителя Интерпола, "если или когда полиция какой-либо из 192 стран-членов Интерпола делится информацией с генеральным секретариатом в Лионе в отношении расследований и лиц, скрывающихся от правосудия, эта информация все равно остаётся в собственности этой страны".

"Таким образом, Интерпол не комментирует отдельные случаи за исключением особых обстоятельств и после одобрения страны-члена организации", — сообщили в организации.

Также в Интерполе отметили, что "Интерпол не выдаёт ордеров на арест: это делается полицией страны — члена организации в соответствии с национальными правилами" и посоветовали обратиться за информацией к британским властям.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.