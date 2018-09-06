Виктории Скрипаль не знакомы люди, обвиняемые в отравлении ее родственников

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила журналистам в четверг, что не знает людей, которых британская полиция подозревает в причастности к отравлению в Солсбери ее дяди и двоюродной сестры Сергея и Юлии Скрипалей, и ее близким они также не знакомы.

Ранее Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

"Этих людей я не знаю. И в нашем ближнем окружении и в нашем дальнем окружении этих людей не было. Поэтому сказать, что мы их знаем, я не могу", — сказала Скрипаль в ответ на вопрос журналиста, знакомы ли ей люди, которых британская полиция обвиняет в покушении на Скрипалей.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.