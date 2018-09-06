Стала известна причина смерти солистки The Cranberries

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Расследование офиса коронера по делу о кончине солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан показало, что певица скончалась от утопления в ванне в результате алкогольного опьянения, сообщает телеканал Sky News.

О'Риордан скоропостижно скончалась 15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет.

По данным телеканала, следствие показало, что смерть певицы в лондонском отеле наступила в результате несчастного случая — утопления в ванне в результате алкогольного опьянения.

Коронер проводит расследование смертей, наступивших неожиданно или при необычных обстоятельствах. Задача коронерского дознания — установить причины смерти.

О'Риордан присоединилась к коллективу The Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran, у пары было пятеро детей.