В Британии объяснили нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"

ЛОНДОН, 6 сен — РИА Новости, Мария Табак. Время, указанное на фото подозреваемых в отравлении Скрипалей, совпадает, поскольку съемка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик, заявил РИА Новости представитель столичной полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения представителей российских властей и СМИ о странности фотографий.
О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время — 16:22:43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".
"Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов", — сказал РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
Прокуратура Британии 5 сентября сообщила, что предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе о покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД России, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.