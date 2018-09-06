В Британии объяснили нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"

ЛОНДОН, 6 сен — РИА Новости, Мария Табак. Время, указанное на фото подозреваемых в отравлении Скрипалей, совпадает, поскольку съемка велась одновременно с двух разных камер в лондонском аэропорту Гэтвик, заявил РИА Новости представитель столичной полиции Лондона в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения представителей российских властей и СМИ о странности фотографий.

Накануне Королевская прокурорская служба объявила о предъявлении обвинений двум гражданам России по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых в аэропорту Гэтвик.

О странности в фотографиях заявила, в частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на снимках запечатлен один и тот же коридор, время совпадает (на сайте Скотленд-Ярда указано время — 16:22:43). Захарова заявила, что это "либо наложенные сверху фотографии дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ России, которые научились ходить одновременно, но их образы запечатлены в двух разных фотографиях".

"Фотографии двух подозреваемых в Гэтвике были сняты с двух разных камер, размещенных в двух разных коридорах, в момент выхода пассажиров по прибытии с международных рейсов", — сказал РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

Четвертого марта в Солсбери, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Ведомство направило в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября сообщила, что предъявила двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе о покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД России, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых ни о чем не говорят Москве, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности Москвы к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.