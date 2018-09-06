В ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (56)

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об активизации обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков.

"Несмотря на достигнутые договоренности о действии "школьного" перемирия, отмечается активизация обстрелов со стороны украинских силовиков", — заявил в четверг журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку, превышающую 12 тысяч человек, для атаки на позиции сил ДНР на мариупольском направлении.