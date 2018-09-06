Алекс Лесли заболел в таиландской тюрьме

БАНГКОК, 6 сен — РИА Новости. "Секс-гуру" Алекс Лесли, обвиняемый вместе с Настей Рыбкой и еще шестью россиянами и белорусами в организации обслуживания сексуального характера в Таиланде и содержащийся в тюрьме Паттайи, обращался к тюремным властям за врачебной помощью, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Лесли Саттхапхон Сийоха.

В четверг ряд российских СМИ опубликовали сообщение о необходимости срочной госпитализации Лесли в связи с его состоянием здоровья. К одному из сообщений была приложена копия справки из больницы Banglamung Hospital от 23 августа этого года на тайском языке с диагнозом "тромбоз глубоких вен ног" и "мерцательная аритмия", а также записью "оказана медицинская помощь в больнице Banglamung".

"Действительно, еще в августе Алекс обратился за врачебной помощью и посетил в сопровождении тюремной охраны городскую государственную больницу Banglamung Hospital. Ему поставили диагноз, связанный с состоянием кровеносных сосудов ног и сердечной мышцы, и выписали необходимые медикаменты", — сообщил РИА Новости адвокат.

"О необходимости срочной госпитализации речь не шла, ему было назначено амбулаторное лечение", — добавил юрист.

Он сообщил также, что защита прорабатывает возможность временного освобождения подсудимых под залог.

"Основная проблема здесь в том, что одно ходатайство о временном освобождении под залог Алекса и других подсудимых уже было отвергнуто судом первой инстанции, а затем, когда оно было обжаловано защитой в апелляционном суде, там было подтверждено решение суда первой инстанции и нам в залоге отказали. Теперь приходится начинать все сначала", — рассказал адвокат.

"По таиландскому законодательству прошение о временном освобождении подсудимого под залог на время суда может подать только его адвокат или залогодатель, гражданин Таиланда, не имеющий проблем с законом. Апелляционный суд отказал в залоге, сославшись на вероятность побега подсудимых, так как они иностранцы и не имеют постоянного жилья и работы в Таиланде", — пояснил он.

Лесли, Рыбка и другие обвиняемые были арестованы в феврале во время нелегального "секс-тренинга" в одной из гостиниц Паттайи. Городской суд оправдал их в деле о нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности в связи со скорым вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве, меняющих квалификацию тренингов и семинаров, проводимых иностранцами без разрешения властей, с уголовно наказуемого деяния на административное правонарушение.

Однако одновременно против арестованных россиян и белорусов полицией Паттайи было заведено уголовное дело о создании преступного сообщества, организованно предоставляющего услуги сексуального характера. В случае обвинительного вердикта лицам, которых суд признает лидерами такого сообщества, грозит до десяти лет тюремного заключения.

Рассмотрение дела по существу назначено судом Паттайи на середину января 2019 года.