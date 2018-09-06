В херсонском СИЗО заявили, что у Вышинского не нашли проблем с сердцем

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Начальник следственного изолятора Херсона, в котором содержат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, Александр Яголковский утверждает, что несмотря на то, что журналисту стало плохо в зале суда, у него ранее не находили проблем с сердцем.

Херсонский суд в среду удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. После его осмотра заседание по его делу было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста.

"К нему около шести раз приглашали на обследование терапевта. Причем не из пенитенциарного ведомства, а из городской клинической больницы имени Карабелеша. Выполнялась также кардиограмма. Однако обследование показало, что никаких проблем с сердцем у Кирилла Вышинского нет. Отмечалось разве что несколько повышенное давление", — цитирует Яголковского в четверг местное издание "Херсонцы".

При этом он отметил, что Вышинский не раз жаловался на плохое самочувствие.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что возмущена ситуацией вокруг Вышинского, которого после инфаркта привезли в суд, просит мировое правозащитное сообщество вмешаться в дело для его освобождения. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал Вышинского узником совести. По его словам, журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".