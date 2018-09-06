Защита Вышинского попросила отпустить его под поручительство

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Херсонский городской суд продолжил рассмотрение вопроса о продлении или изменении меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, защита просит отпустить его под поручительство, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Да, начали. Я как адвокат подал заявление о взятии Кирилла на личное поручительство", — сообщил адвокат.

Накануне журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья. После его осмотра заседание было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста.

Украинская прокуратура уже сообщила, что будет настаивать на продлении ареста Вышинского. Защита выступает за изменение меры пресечения.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".