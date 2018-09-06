Украина запретила ввоз еще двух российских книг

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз еще двух книжных изданий из России, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Не дано разрешение на ввоз книги… Бориса Баландинского "Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы…", а также издания "Велесова книга", предисловие к которой… написал Александр Асов", — говорится в сообщении.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Механизм доступа на украинский рынок печатной продукции касается книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".