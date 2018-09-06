"Крымское" оружие могло попасть в Донбасс от ВСУ, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ложными обвинения Киева в адрес РФ в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс, предположив, что "крымское" оружие могло попасть в Донбасс от украинских военных.

Ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев обвинил Россию в том, что она не обеспечила сохранность оружия в Крыму и оно с территории полуострова якобы попадает в Донбасс; украинская полиция в связи с этим завела уголовное дело против РФ. Князев отметил, что полиция установила более 60 фактов изъятия у незаконных вооруженных формирований оружия из Крыма, которое ранее находилось в воинских частях ВСУ на территории Севастополя, Феодосии, Симферополя.

"Оружие, о котором заявляют киевские власти, наверняка было вывезено с территории Крыма при выводе из полуострова, после воссоединения с Россией, украинских военных. Я тогда еще говорил, что не нужно им отдавать этот металлолом, потому что они его наверняка используют против мирных жителей. Теперь они пытаются обвинить Россию в переброске оружия. Это все несусветная глупость. Абсолютное вранье", — сказал РИА Новости Шеремет.

Он допустил, что подобными заявлениями Киев пытается оправдать факты поставки летального оружия из США, которые они хотят использовать против мирного населения Донбасса.