Глава МВД Германии заявил, что хотел бы выйти на улицы Хемница

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил на фоне событий в Хемнице, что, если бы не был министром, сам вышел бы на улицы как гражданин, но не с радикалами, сообщает газета Rheinische Post.

"Среди населения есть волнение и возмущение в связи с этим убийством, что я понимаю. Если бы я не был министром, я бы вышел на улицу как гражданин, но, конечно, не с радикалами", — заявил Зеехофер в интервью газете.

При этом он отметил, что "не должно быть толерантности к тем, кто эти события использует как повод для того, чтобы призывать к насилию или даже предаваться насилию, в том числе против полиции".

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. На следующий день в центре Хемница прошли еще две акции протеста: антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.