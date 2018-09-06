В ЛНР увеличили срок полномочий главы республики и депутатов

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики приняли закон об увеличении срока полномочий главы ЛНР и депутатов парламента с четырех до пяти лет, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе Народного совета ЛНР.

"Депутаты Народного совета ЛНР рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений во временный основной закон (Конституцию) Луганской народной республики". Законом предусмотрено увеличение срока полномочий главы ЛНР и депутатов Народного совета с четырех до пяти лет", — сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.

В пресс-службе уточнили, что за принятие данного закона проголосовали все 36 депутатов, присутствующих в зале заседания.

"Настоящий закон применяется в отношении главы ЛНР и Народного совета ЛНР, избранных после его вступления в силу", — дополнил собеседник агентства.

Ранее общественники ЛНР предложили продлить полномочия главы самопровозглашенной Луганской народной республики и депутатов. Выборы главы ЛНР были запланированы на осень 2018 года. Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявлял о намерении принять в них участие.