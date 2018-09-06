Украинские пограничники задержали гражданина Молдавии с георгиевской лентой

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Пограничники на Украине задержали гражданина Молдавии, в машине которого была георгиевская ленточка, он передан нацполиции, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службой Украины.

"В пункте пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе пограничники Белгород-Днестровского отряда заметили георгиевскую ленту в автомобиле Ford, который направлялся на Украину. Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин Молдавии пытался подкупить пограничников, которые задокументировали факт дачи взятки. Иностранца передали сотрудникам Национальной полиции Украины, ему запретили въезд на Украину сроком на три года.

В сообщении отмечается, что На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысяч гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.