Вышинский заявил о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что Херсонский городской суд допустил грубые нарушения во время рассмотрения заявления об отводе судьи, председательствующего на заседании по продлению ареста журналиста.

Накануне журналист был госпитализирован из зала суда после ходатайства о его медосмотре в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья. После его осмотра заседание было продолжено, однако суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медицинское освидетельствование журналиста. Защита заявила отвод судье, однако заседание по рассмотрению отвода состоялось также в четверг и не было удовлетворено. Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что ему стало известно о заседании после его начала.

"Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката (заявления об отводе судьи – ред.) проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание", — сказал Вышинский на заседании, которое транслировал херсонский телеканал "Скифия" на своей странице в Facebook.

Выслушав мнения сторон, судья объявил перерыв до 13.00.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".