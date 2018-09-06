В Киеве проходит акция в поддержку нового избирательного кодекса

Участники акции в Киеве в поддержку избирательной реформы и против олигархов во власти. 6 сентября 2018

Участники акции в Киеве в поддержку избирательной реформы и против олигархов во власти. 6 сентября 2018

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Акция в поддержку нового избирательного кодекса проходит у стен Верховной рады в Киеве, а около здания Национального банка собрались протестующие против работы миссии МВФ на Украине.

"Под Верховной радой началась всеукраинская акция в поддержку нового избирательного кодекса… Вместе с другими патриотами мы отстаивали, отстаиваем и будем отстаивать законопроект, который позволит провести выборы по пропорциональной системе и с открытыми партийными списками", — говорится в сообщении пресс-службы украинской партии "Укроп" в Facebook

Возле здания Национального банка Украины проходит митинг партии "За життя" ("За жизнь" – ред.), лидером которой является депутат Рады Вадим Рабинович. Люди держат флаги партии и плакаты с надписями "МВФ хватит грабить страну", "Мы не можем больше платить, пожалейте народ" и другие, трансляцию ведут украинские телеканалы.

"Сегодня сюда приехал МВФ, у них есть замечательная тема для разговоров – заставить нашу страну поднять тарифы (на газ – ред.) для людей на 60%, заставить вырубить лес до конца… Кто-то хоть должен им сказать, что мы этого не допустим", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Ситуация в целом в центре Киева спокойная, на месте дежурят правоохранители.

Миссия МВФ в четверг начала работу на Украине, представители фонда намерены обсудить с руководством страны последние экономические события, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.