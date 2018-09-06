Две фракции парламента ДНР поддержали проведение выборов в республике

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Две фракции парламента ДНР, одна из которых является большинством, поддержали в ходе голосования решение о необходимости проведения выборов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам в четверг депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

"Обе фракции — "Донецкая республика" (фракция составляющая парламентское большинство — ред.) и "Свободный Донбасс" поддержали единогласно решение о необходимости проведения выборов в Донецкой народной республике", — заявил Бердичевский.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.

После убийства главы ДНР Александра Захарченко советник главы республики заявил, что "вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит".

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.