Спикер Рады попытался оправдаться за свое заявление об Адольфе Гитлере

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в четверг оправдался за то, что назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом, заявив, что его слова были осуждением, а не восхищением фюрером.
"Мне странно, что люди, которые претендуют на образованных, говорят такой абсурд. В эфире я отметил, что способ референдума, как прямой демократии, использовался нацистами для манипуляций", — пояснил Парубий на заседании Рады. По его словам, он "осудил эти методы и назвал их манипуляцией".
Гитлер родился 20 апреля в 1889 году в деревне Рансхофен (Австрия). Основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель диктатуры Третьего рейха. Его политика стала одной из главных причин начала Второй мировой войны.