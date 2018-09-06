В Японии из-за землетрясения шесть человек находятся в тяжелом состоянии

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. В состоянии клинической смерти находятся шесть человек, пострадавших от мощного землетрясения на острове Хоккайдо в Японии, помимо двух погибших, о которых сообщалось ранее, передает телеканал NHK.

По его данным, еще 33 человека на Хоккайдо считаются пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в 3.08 в ночь на четверг (21.08 в среду мск), имеются многочисленные повреждения домов и дорог, в некоторых местах — оползни.

Закрыт аэропорт Новый Титосэ, отменены все авиарейсы.