В ЛНР шестые сутки сохраняется режим тишины

ЛУГАНСК, 6 cен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики шестые сутки не фиксирует обстрелов со стороны украинских силовиков по территории ЛНР, заявили РИА Новости в четверг в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня, как и предыдущие сутки, соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.