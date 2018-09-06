Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 16 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 53 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.