МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Аргентинский прокурор Хорхе Фелипе ди Лельо выдвинул обвинения в отношении президента страны Маурисио Макри и нескольких министров в превышении полномочий и нарушении обязанностей государственного должностного лица из-за подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает издание Clarin.

Указывается, что прокурор принял решение дать ход делу, рассмотрев жалобу со стороны представителя аргентинской партии "Народное единство" (Unidad Popular) Клаудио Лосано и представителя организации Observatorio del Derecho a la Ciudad Хонатана Балдивьесо и посчитав приведенные в ней аргументы "логичными и заслуживающими доверия".

Причиной подачи жалобы стало, по словам истцов, подписание соглашения с МВФ без какого-либо разрешения со стороны конгресса.

Как пишет издание, судье Хулиану Эрколини предстоит принять решение об обеспечительных мерах, которые бы приостановили приведение в исполнение соглашения с МВФ.

В конце июня МВФ официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме стенд-бай. Такое решение позволяет стране немедленно получить 15 миллиардов долларов, половина из этой суммы будет использована для поддержки госбюджета. Оставшаяся часть финансовой поддержки МВФ — 35 миллиардов долларов — будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров.

Ранее Макри заявил, что 50-миллиардная поддержка фонда может понадобиться стране раньше, чем ожидалось. В Аргентине наблюдается тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял уровень ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.