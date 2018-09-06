В Киеве упал гражданский вертолет

© Flickr / D. Miller В Чехии разбился частный вертолет Гражданский вертолет упал в Киеве, пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления Национальной полиции Украины.

"Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07.22 (совпадает с мск). На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате падения вертолета пострадали два человека, их госпитализировали.

По предварительным данным полиции, гражданский вертолет и принадлежит частной фирме. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.