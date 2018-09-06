МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил спецпосланника из Южной Кореи передать послание американским властям, сообщает Ренхап.

Они встретились в Пхеньяне, и спецпосланник передал письмо от президента Мун Чжэ Ина.

После встречи он заявил, что Ким Чен Ын не согласен с мнением Вашингтона о том, что нет прогресса по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Лидер КНДР также отметил, что демонтаж полигона Пхунгери практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания. По его словам, международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна.

В то же время Ким Чен Ын заявил, что все еще надеется на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове и нормализации отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трампа в январе 2021 года.

Также он добавил, что не увязывает формальное соглашение о прекращении войны на Корейском полуострове с присутствием в регионе американских войск.

Отношения США и КНДР

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро. Северокорейский лидер, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита новым стартом в отношениях двух стран и пообещал большие перемены в будущем.

Однако после этого не поступало каких-либо сообщений о мерах КНДР по денуклеаризации, что вызывало недовольство Трампа. В конце августа президент США заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить запланированный визит в КНДР.