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В мире

Депутат Рады обвинил Россию в намерении убить Максакову "за Захарченко"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (67)
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CC BY 3.0 / My News24 / Igor MosiychukДепутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Архивное фотоДепутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Архивное фото
CC BY 3.0 / My News24 / Igor Mosiychuk

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук обвинил Россию в подготовке убийства Марии Максаковой — вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Своим мнением он поделился в Facebook.

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог предположил, что стоит за "ультиматумом" Максаковой
По его словам, он уже сообщил руководству СБУ, Национальной полиции и Генпрокуратуры о "подготовке ФСБ нового политического убийства-теракта".

Также он предположил, что это может быть "ответкой" за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, причем "свалить это политическое убийство хотят на украинских националистов".

Ранее Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство Захарченко, обвинив их в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к гибели главы ДНР.

По словам депутата, Украина имела полное право расправиться с Захарченко, а также с другими противниками киевского режима, которых Мосийчук назвал "террористами".

Угрозы в адрес Максаковой

Называющий себя журналистом, гражданским активистом и украинским патриотом Игорь Громов ранее выложил в Facebook видео, в котором требует от Максаковой уехать из Украины в течение трех суток. Иначе, по его словам, вдову Вороненкова ждет физическое устранение.

Максакова сообщила, что по факту угроз в ее адрес украинские правоохранительные органы начали уголовное производство.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. В октябре Генпрокуратура Украины сообщила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства. В мае расследование завершилось.

Траурная акция в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко на центральной площади Симферополя. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Как западные СМИ отреагировали на убийство Захарченко
По версии следствия, заказчиком является бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями — пять граждан Украины. Тюрин заявил, что к преступлению непричастен, и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков покинул Россию с женой в 2016 году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он заявлял, что это вызвано политическими соображениями, однако в СКР считают, что экс-депутат пытался скрыться от следствия. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Убийство Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа при подрыве бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Одновременно с этим тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье "Теракт". Российский МИД также расценил убийство Захарченко как теракт.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
eldeckel
Кому нужна эта клоунесса.
Лучшая месть за Александра Захарченко - то, что окраина, как государственное образование, сгинет с лица планеты.
07:03
06.09.2018
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Антон Надеев
Это всё агенты MI6. Так надо нашему МИДу и заявлять на каждое обвинение, каждое ЧП у нас и за границей. Доказательств не надо, у нас рождается новый мир, мир "мы знаем" и мир "поверьте на слово".
Поэтому теперь каждый комментарий наших представителей должен начинаться с обвинений Мелкобритании и всё. Вот и Максакову они тоже убить пытаются на окраинской земле.
06:38
06.09.2018
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