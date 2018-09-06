Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до двух

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. На Хоккайдо из-за землетрясения погибли два человека, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Кроме того, известно о 125 пострадавших и 39 пропавших без вести.

На острове произошло крупномасштабное отключение электроэнергии. Без света остались почти три миллиона домов. Как сказал Суга, пока время восстановления неизвестно из-за поломки оборудования на электростанциях.

В спасательных операциях и доставке помощи в пострадавших районах участвуют двадцать тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, планируется увеличить их число до 25 тысяч. Задействованы пятьдесят вертолетов.

Как сообщил РИА Новости российский консул Роман Колесник, генконсульство в Саппоро работает в штатном режиме, несмотря на частичное отключение электричества.

"К этому часу ни у нас, ни у губернаторства Хоккайдо нет данных о том, что кто-то из наших соотечественников пострадал. Здание генконсульства не пострадало, но нет света. Мы работаем за счет автономных источников питания", — сказал консул.

Он добавил, что, несмотря на неудобства — работают не все компьютеры, дипмиссия функционирует в штатном режиме.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.