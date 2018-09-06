Число пострадавших от землетрясения на Хоккайдо превысило 100 человек

ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, пострадали 110 человек, числятся пропавшими без вести 19 человек, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на данные полиции и пожарной охраны.

В поселке Ацума произошел оползень, установить местонахождение 19 человек установить не удается. Один человек в городе Томакомай находится в критическом состоянии.

На острове произошла крупномасштабная остановка электроэнергии. Без света остались почти три миллиона домов.

Как сообщил РИА Новости российский консул Роман Колесник, генконсульство в Саппоро работает в штатном режиме, несмотря на частичное отключение электричества.

"К этому часу ни у нас, ни у губернаторства Хоккайдо нет данных о том, что кто-то из наших соотечественников пострадал. Здание генконсульства не пострадало, но нет света. Мы работаем за счет автономных источников питания", — сказал консул.

Он добавил, что, несмотря на неудобства — работают не все компьютеры, дипмиссия функционирует в штатном режиме.

В среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился в районе Ибура. Очаг залегал на глубине 37 километров.