Экс-президент Колумбии предложил "вторжение" в Венесуэлу

МЕХИКО, 6 сен – РИА Новости. Экс-президент Колумбии, ныне сенатор Альваро Урибе заявил о необходимости "вторжения" в соседнюю Венесуэлу для нормализации ситуации в этой стране.
"Я хотел бы сказать, что, дай бог, вторжение на условиях, предложенных Дуке, продвинулось бы вперед, остановилась бы трагедия в Венесуэле, эта диктатура была бы преодолена, а братская страна начала бы восстанавливаться", — заявил Урибе в ходе выступления на заседании сената Колумбии. Его запись выложена в социальных сетях.
По словам Урибе, принцип невмешательства в дела соседних стран в данном случае является "неприемлемой отговоркой", так как должны превалировать обязательства всех стран согласно Межамериканской демократической хартии.