Экс-президент Колумбии предложил "вторжение" в Венесуэлу

МЕХИКО, 6 сен – РИА Новости. Экс-президент Колумбии, ныне сенатор Альваро Урибе заявил о необходимости "вторжения" в соседнюю Венесуэлу для нормализации ситуации в этой стране.

При этом Урибе, считающийся ярым противником венесуэльского правительства, не уточнил, о каком именно вторжении идет речь, отметив лишь, что оно должно основываться на принципах, предложенных нынешним президентом Колумбии Иваном Дуке. Ранее Дуке отмечал, что не является сторонником применения военной силы для решения проблемы Венесуэлы, и предлагал "дипломатическое наступление" на позиции Каракаса.

"Я хотел бы сказать, что, дай бог, вторжение на условиях, предложенных Дуке, продвинулось бы вперед, остановилась бы трагедия в Венесуэле, эта диктатура была бы преодолена, а братская страна начала бы восстанавливаться", — заявил Урибе в ходе выступления на заседании сената Колумбии. Его запись выложена в социальных сетях.

По словам Урибе, принцип невмешательства в дела соседних стран в данном случае является "неприемлемой отговоркой", так как должны превалировать обязательства всех стран согласно Межамериканской демократической хартии.