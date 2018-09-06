Белый дом готовит новую стратегию по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Администрация США готовит новую стратегию по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, сообщила министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

"Совсем скоро Белый дом выпустит новую солидную контртеррористическую стратегию, которая станет предупреждением для наших врагов и проложит путь к победе над ними", — сказала Нильсен, выступая в университете Джорджа Вашингтона.

По ее словам, врагами США являются не только террористы, но и преступники, которые "используют ту же среду, что и террористы, для создания сверхдержав-картелей с разросшимися сетями".

Министр отметила, что эпоха, когда террористы и преступники действовали в определенных географических районах, ушла в прошлое и теперь речь идет о постоянной борьбе с ними независимо от их местонахождения.

"После (терактов) 11 сентября (2001 года) наша стратегия заключалась в том, чтобы сражаться с врагами "там", поэтому нам не нужно было сражаться с ними "здесь." К сожалению, это уже не тот мир, в котором мы живем. Наши враги не уважают границы, и они не ограничены географией. Сегодняшние угрозы существуют в безграничном мире. Мы должны действовать так же", — сказал Нильсен.