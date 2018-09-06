МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнародованной британскими властями в среду.
"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — отметила Захарова.
Она предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипаля", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.
Отравление в Британии
В британском Солсбери четвертого марта были отравлены Сергей и Юрия Скрипали, этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, Россия это категорически отрицает.
Лондон также предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это Александр Петров и Руслан Боширов, оба якобы являются офицерами ГРУ. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.