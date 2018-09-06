МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, обнародованной британскими властями в среду.

По ее словам, мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных скриншотах с камер видеонаблюдения были сняты на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены в двух разных фотографиях.

"Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", — отметила Захарова.

Она предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

Кроме того, Захарова добавила, что Лондон заявляет об имеющихся у них данных авиарейса — дата, время и номер, которым якобы прибыли подозреваемые. Она выразила недоумение, почему на протяжении полугода этой информацией нельзя было поделиться с Россией, которая также со своей стороны могла бы начать поиски.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипаля", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

Отравление в Британии

В британском Солсбери четвертого марта были отравлены Сергей и Юрия Скрипали, этот инцидент спровоцировал крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, Россия это категорически отрицает.

Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование, но Лондон инициативу проигнорировал и в доступе к Скрипалям отказал. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство уличило во лжи Терезу Мэй — она утверждала, что яд изготовили в России, однако впоследствии в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Лондон также предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это Александр Петров и Руслан Боширов, оба якобы являются офицерами ГРУ. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.