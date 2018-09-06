В Белом доме заявили, что New York Times должна извиниться перед Трампом

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что газета New York Times дискредитирует президента США Дональда Трампа и должна извиниться перед ним.
"Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать эту жалкую, безрассудную и эгоистичную редакцию. Это очередное дно так называемой "авторитетной газеты", и она должна извиниться, как она сделала после (президентских) выборов за свое катастрофическое освещение (предвыборной) кампании Трампа. Это еще один пример согласованных усилий либеральных СМИ по дискредитации президента", — говорится в заявлении Сандерс.
Она отметила, что Трамп изложил "смелую и амбициозную повестку дня", "выполняет данные им обещания", а "его достижения менее чем за два года поразительны".
Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента – республиканцы.