В Белом доме заявили, что New York Times должна извиниться перед Трампом

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс считает, что газета New York Times дискредитирует президента США Дональда Трампа и должна извиниться перед ним.

В среду в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов.

"Мы разочарованы, но не удивлены, что газета решила опубликовать эту жалкую, безрассудную и эгоистичную редакцию. Это очередное дно так называемой "авторитетной газеты", и она должна извиниться, как она сделала после (президентских) выборов за свое катастрофическое освещение (предвыборной) кампании Трампа. Это еще один пример согласованных усилий либеральных СМИ по дискредитации президента", — говорится в заявлении Сандерс.

Она отметила, что Трамп изложил "смелую и амбициозную повестку дня", "выполняет данные им обещания", а "его достижения менее чем за два года поразительны".

"Человек, стоящий за этой статьей, предпочел обмануть, а не поддержать должным образом избранного президента США. Он не ставит страну на первое место, но ставит себя и свое эго выше воли американского народа. Этот трус должен поступить правильно и уйти в отставку", — резюмировала пресс-секретарь.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента – республиканцы.