Трамп после скандальных публикаций пообещал победить на выборах в 2020 году

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах, на которых он планирует баллотироваться на второй срок.

"Мы (администрация США – ред.) делаем отличную работу, рейтинги зашкаливают. И знаете что? Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А все из-за того, что мы делаем – мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить возможным меньше, чем за два года", — сказал Трамп на встрече с шерифами США.

Заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в США. В частности, в новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом доме" описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа.

Кроме того, в среду в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов.

Комментируя эту статью, Трамп назвал ее "настоящим позором" и вновь обвинил газету в предвзятом к себе отношении, отметив, что, по его мнению, они неправильно освещали и его предвыборную кампанию.

"Анонимная, ничего не значащая редакция", — сказал глава государства.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента – республиканцы.