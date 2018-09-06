Трамп после скандальных публикаций пообещал победить на выборах в 2020 году

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих в 2020 году президентских выборах, на которых он планирует баллотироваться на второй срок.
Заявления президента прозвучали на фоне скандальных публикаций, которые появились в последние дни в США. В частности, в новой книге известного журналиста Washington Post Боба Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом доме" описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа.
Кроме того, в среду в газете New York Times появилась публикация неназванного источника в администрации США, в которой он рассказал о попытках чиновников противодействовать Трампу, поскольку они не разделяют его взглядов.
"Анонимная, ничего не значащая редакция", — сказал глава государства.
Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября. В случае победы демократы смогут практически полностью лишить администрацию США возможности проводить серьезные реформы. В настоящее время контроль за обеими палатами конгресса сохраняют однопартийцы президента – республиканцы.