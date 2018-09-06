Максакова сообщила об открытии уголовного дела из-за угроз в ее адрес

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. По факту угроз в адрес экс-депутата Госдумы Марии Максаковой украинские правоохранительные органы начали уголовное производство. Об этом сама Максакова написала в своем Facebook.

Вдова убитого в Киеве Дениса Вороненкова сообщила, что в ее адрес ночью поступил ультиматум от неизвестного, который от имени "украинских патриотов" потребовал покинуть территорию Украины.

Максакова поблагодарила Петра Порошенко за "искреннее участие в ее судьбе" и предоставленную ей после убийства мужа охрану. Ответственность за сложившуюся конфликтную ситуацию она возложила на российские спецслужбы.

Называющий себя журналистом, гражданским активистом и украинским патриотом Игорь Громов ранее выложил в Facebook видео, где требует от Максаковой уехать из Украины в течение трех суток. Иначе, по его словам, вдову Вороненкова ждет физическое устранение.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. В октябре Генеральная прокуратура Украины сообщила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства. В мае расследование окончилось.

По версии следствия, заказчиком выступил бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин, а организаторами и исполнителями — пять граждан Украины. Тюрин заявил, что к преступлению непричастен, и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков покинул Россию с женой в 2016 году и вскоре получил гражданство Украины. Сам он заявлял, что это вызвано политическими соображениями, однако в Следственном комитете считают, что экс-депутат пытался скрыться от следствия. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в российской столице.