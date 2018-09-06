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"Игры деревенских пацанов". Как работают украинские спецслужбы

(обновлено: 08:10 06.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДиректор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. 31 мая 2018Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. 31 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Олег Ким. Украинский суд приговорил Бориса Германа, обвиненного в инсценированном покушении на Аркадия Бабченко, к четырем с половиной годам лишения свободы. "Убийство", а затем и "воскрешение" журналиста наделало много шума. Через несколько месяцев стало очевидно — сам Бабченко тут ни при чем. Бывший военкор позволил себя втянуть в мутные игры киевских контрразведчиков.

Объявлен живым

Бабченко "ожил" 30 мая, на следующий день после своей "гибели". Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак поведал общественности, что история с "убийством" журналиста — инсценировка. Ее смысл и цели разъяснил бессменный толкователь действий украинских силовиков депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, контрразведчики прибегли к обману, чтобы "лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления — представителей российских спецслужб". "Их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ", — сообщил Геращенко.

Подчеркивалось, что СБУ таким образом предотвратила серию покушений на многих известных людей. Задачей убийц, по версии украинских спецслужб, была дестабилизация обстановки в стране. Подозреваемых силовики предъявили немедленно.

Организаторами назвали совладельца украинско-германского оружейного предприятия "Шмайсер" Бориса Германа и его бизнес-партнера Вячеслава Пивоварника, переехавшего в Россию. Исполнителем — совсем уж карикатурного персонажа, Алексея Цымбалюка. Ветеран АТО (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе), бывший член "Правого сектора"*, принявший монашеский постриг, теперь известен как "монах Аристарх".

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Российские пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

На скамье подсудимых Герман признал, что готовился к покушению. Но действовал отнюдь не по заданию неких "московских кураторов", а по прямому приказу украинской контрразведки. После бесед со следователями оружейник согласился на "московский след", но продолжал упрямо твердить, что покушение было инсценировкой от и до.

Затем выяснилось, что предполагаемый исполнитель — тот самый "монах Аристарх" — работал на СБУ. Герман объяснил, что и сам сотрудничал с украинской госбезопасностью под оперативным псевдонимом Герб. Связь держал через офицера СБУ Дитриха. Позже обвиняемый договорился до того, что в списке лиц, которых планировалось ликвидировать, Бабченко отсутствовал. Зато там вроде бы значился сын главы МВД Украины Арсена Авакова.

Подсудимый заявлял на процессе, что силовики его "кинули", а вся спецоперация была провокацией. Позже в прессу просочились подробности и о Дитрихе, с которым Герман поддерживал контакт. Им оказался Дмитрий Пономаренко, бывший директор одного из заводов оборонного концерна "Укрспецэкспорт". История с покушением все больше запутывалась и походила на банальные "разборки" среди бизнесменов — производителей оружия.

Использовать и кинуть

Красок в общую картину добавил и адвокат Германа Евгений Солодко. Юрист рассказал, что еще до "покушения" спецслужбы вынудили его подзащитного "поделиться" крупной суммой — 70 тысячами долларов. До этого сотрудники "безпеки" приходили к Герману с обысками.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Бабченко рассказал о трудностях жизни после "смерти"

Образ организатора дерзкого покушения на скандально известного журналиста Герману явно не соответствовал. Знакомый предприниматель охарактеризовал его так: "Борис, мне кажется, — человек, который без согласия в большом семейном кругу — с папой, мамой, женой, детьми — из дома не выйдет".

Постепенно угасал энтузиазм и самого Бабченко. "Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться, с кем хочу, я не могу поехать, куда хочу, я не могу делать, что захочу <…> Еду мне привозят. Каждый выход в город — это спецоперация, — делился он бытовыми подробностями. — Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье". И добавлял: "Не я теперь определяю свое будущее".

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года

"Вся история с Бабченко, она… не про Бабченко, он в лучшем случае был актером второго плана, — описывает ситуацию директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. — Это стало ясно, как только прозвучали имена предпринимателей, которые вели дела с Министерством обороны. Оружейный бизнес — стремный и мутный во всех странах, везде он плотно контролируется спецслужбами. Таких "бизнесменов" используют и кидают. Соблюдать договоренности с расходным материалом — своими подопечными — для них дурной тон. "Клиент" не должен о себе мнить слишком много".

Президент Украины Петр Порошенко и Аркадий Бабченко во время встречи в Киеве. 30 мая 2018
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service / Mykola Lazarenko
Политолог: дело Бабченко окончательно превратилось в "свадьбу в Малиновке"

Белашко полагает, что Герман стал жертвой обыкновенного конфликта на почве экономических интересов: "Вынесенный ему приговор очень мягок. Осудили как за краденый мешок картошки. По фабуле дела: террористический акт, организаторы планировали поставить убийства известных людей на конвейер. Это серьезные преступления, и государство наказывает за них серьезно, без скидок. А тут очевидно, что подсудимый "проштрафился" по другой статье. Поэтому "обслужили" по-человечески. Что там было на самом деле, знают только спецслужбы. Известно, что Герман ввозил оптику и продукцию двойного назначения, где-то возник конфликт интересов, не поделился, не занес. Результат — "спецоперация" СБУ".

Единственная загадка всей истории — зачем украинским спецслужбам понадобился именно Бабченко. Белашко видит причину в упавшем после 2014 года уровне профессионализма СБУ. "Ведь вся эта "спецоперация" — это не игры "Моссада" или МИ-6. Это игры деревенских пацанов, которых социальные лифты вынесли наверх и позволили решать судьбы людей. Сравнить можно с компьютерной игрой, где у персонажа путь простой и ясный — надо выйти на следующий уровень. И всегда следует помнить, что азартные игры со спецслужбами — это как игры с шулерами. Ты обязательно проиграешь. "Родина тебя бросит, сынок", как любит говорить Бабченко. Он, кстати, понял, куда его втянули, и приуныл", — отмечает эксперт.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
История с Бабченко может подорвать доверие к свободным СМИ, заявили в НАТО

Полковник Федеральной службы безопасности в запасе, бывший заместитель начальника ростовского управления ФСБ, доктор юридических наук, профессор Сергей Воронцов также допускает, что странности в работе украинских спецслужб объясняются уходом профессионалов из ведомства.

"Остались дилетанты, конформисты. Профессионал действует так, как требуют интересы закона. Дилетант исходит из соображений политической целесообразности, которые могут приводить к самым причудливым последствиям. Прежде всего, для исполнителя. И нет смысла искать многоходовки, планы и логику в таких делах. Все делается под влиянием политического момента", — заключает он.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

 

 

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