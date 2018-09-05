В Чехии разбился частный вертолет

ПРАГА, 5 сен – РИА Новости. Частный легкий вертолет Robinson R44 в среду вечером рухнул на производственный комплекс в городе Пльзене на западе Чехии, погибли трое мужчин и одна женщина, находившиеся на борту, сообщил журналистам представитель Управления пожарной охраны Петр Понцар.

"Летевший низко над улицами Пльзеня малый частный вертолет Robinson R44, по словам свидетелей, после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города. Двое из четырех находившихся на борту людей погибли при ее падении, еще двое получили серьезные повреждения. Несмотря на усилия оперативно прибывших медиков, помочь им не удалось, они скончались", — сказал Понцар.

По словам Понцара, из вертолета при падении вылилось горючее, но пожар удалось предотвратить.

Теперь пожарные вместе с заводскими специалистами и сотрудниками Института по изучению причин авиакатастроф займутся извлечением вертолета из производственного помещения и выяснением необходимости стабилизации здания, добавил Понцар.