В Чехии разбился частный вертолет

ПРАГА, 5 сен – РИА Новости. Частный легкий вертолет Robinson R44 в среду вечером рухнул на производственный комплекс в городе Пльзене на западе Чехии, погибли трое мужчин и одна женщина, находившиеся на борту, сообщил журналистам представитель Управления пожарной охраны Петр Понцар.
По словам Понцара, из вертолета при падении вылилось горючее, но пожар удалось предотвратить.
Теперь пожарные вместе с заводскими специалистами и сотрудниками Института по изучению причин авиакатастроф займутся извлечением вертолета из производственного помещения и выяснением необходимости стабилизации здания, добавил Понцар.