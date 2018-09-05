Палата представителей конгресса приняла закон о санкциях за кибератаки

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду приняла закон "О киберсдерживании и ответных мерах", который предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за организацию и проведение кибератак против Соединенных Штатов.

Санкции за подобные действия администрация США может вводить и сейчас на основе указов президента или решений соответствующих ведомств. Однако конгрессмены посчитали нужным обязать президента делать это в случае, если будет установлена причастность иностранцев к киберпреступлениям против США.

Необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак, которые, как утверждается в документе, в предыдущие годы совершали такие страны как Иран, КНДР, Китай и Россия. Причем речь идет не просто о гражданах этих стран, а именно о правительствах, по заданию которых совершались преступления. В частности, Россию помимо традиционных обвинений во вмешательстве в выборы в США в 2016 году и продолжающихся попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс, обвиняют в распространении компьютерного вируса NotPetya, который поразил компьютеры "на Украине, в Европе, Азии, Северной и Южной Америке" в 2017 году.

В законе вводится понятие "субъект, представляющий критическую киберугрозу", под которым понимаются лица и организации, включая органы власти иностранного государства, угрожающие "национальной безопасности, экономическому благополучию, финансовой стабильности и внешней политике США". Определять таких субъектов президент США должен по итогам консультаций с госсекретарем.

В качестве санкций в отношении субъектов президент должен будет принять одну или несколько мер, среди которых замораживание помощи со стороны США, запрет на экспорт и импорт товаров и услуг, визовые ограничения и другие меры, предусмотренные существующими законами. При этом, как и в других случаях, связанных с введением санкций, президенту будет разрешено делать исключения, если это отвечает интересам США.

Теперь закон будет передан на утверждение сенату, а в случае утверждения – президенту.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также российские власти отрицают обвинения в причастности к организации кибератак против других стран.