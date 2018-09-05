В Раде назвали возможные сроки появления на Украине баз НАТО

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Вопрос о размещении военных баз НАТО на Украине может возникнуть только в среднесрочной перспективе, через пять-семь лет, пока этот вопрос официально не обсуждался, сообщил в среду в эфире телеканала "112 Украина" депутат президентской фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
"Что касается размещения баз НАТО, которые, безусловно, мы надеемся, в среднесрочной перспективе появятся на Украине, то эти вопросы урегулированы в основной части конституции", — сказал Винник.
На уточняющий вопрос о среднесрочной перспективе он сказал, что это пять-семь лет.
Винник пояснил, что в Конституции есть статья о запрете постоянного размещения иностранных баз, а также есть статья, которая говорит, что временное пребывание иностранных войск может быть урегулировано отдельным законом. Однако сейчас, по его словам, нет оснований для размещения баз НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.
"Этот вопрос официально не обсуждался", — сообщил депутат.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.