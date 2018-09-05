В Раде назвали возможные сроки появления на Украине баз НАТО

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости. Вопрос о размещении военных баз НАТО на Украине может возникнуть только в среднесрочной перспективе, через пять-семь лет, пока этот вопрос официально не обсуждался, сообщил в среду в эфире телеканала "112 Украина" депутат президентской фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс. По его словам, перед этим украинские власти будут менять конституцию.

"Что касается размещения баз НАТО, которые, безусловно, мы надеемся, в среднесрочной перспективе появятся на Украине, то эти вопросы урегулированы в основной части конституции", — сказал Винник.

На уточняющий вопрос о среднесрочной перспективе он сказал, что это пять-семь лет.

Винник пояснил, что в Конституции есть статья о запрете постоянного размещения иностранных баз, а также есть статья, которая говорит, что временное пребывание иностранных войск может быть урегулировано отдельным законом. Однако сейчас, по его словам, нет оснований для размещения баз НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.

"Этот вопрос официально не обсуждался", — сообщил депутат.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.