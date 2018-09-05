В Басре протестующие подожгли здание администрации

КАИР, 5 сен — РИА Новости. Демонстранты в иракской Басре, третий день подряд охваченной беспорядками, подожгли здание городской администрации, сообщил РИА Новости источник с места событий.

По словам собеседника агентства, полиция для разгона демонстрантов использует слезоточивый газ и огнестрельное оружие. "Армия применяет огнестрельное оружие. Оружие в ответ используют и некоторые демонстранты", — сказал источник.

Мужчина заявил, что среди протестующих есть погибшие и раненые, однако не смог назвать их точного количества. Во вторник в стычках с силовиками в Басре погибли по меньшей мере шесть человек. Накануне демонстранты атаковали другое здание – администрацию провинции.

Акции протеста в Ираке начались 8 июля в Басре, позже перекинувшись на другие провинции юга страны. Демонстранты требовали от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Ситуацию усугубляет установившаяся в южных провинциях страны 50-градусная жара. Требования протестующих поддержал высший духовный авторитет иракских шиитов Али ас-Систани.

Правительство создало специальную комиссию для выполнения требований протестующих, пообещав жителям Басры выделить 2 миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов) на работы, связанные с восстановлением системы водопроводов питьевой воды и электросетей. Также власти пообещали создать для жителей провинции 10 тысяч рабочих мест.

Меры, предпринятые властями, подействовали. Акции протеста были прекращены. Однако в понедельник, спустя месяц, они возобновились с новой силой в Басре.